Rot-Weiss Essen vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Rot-Weiss Essen empfängt heute Arminia Bielefeld zum Meisterschaftsspiel in der 3. Liga. Wie zeigen Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Im Rahmen des dritten Spieltags in der 3. Liga treten am heutigen Samstag, den 24. August, Rot-Weiss Essen und Arminia Bielefeld gegeneinander an. Der Anpfiff zum Spiel ertönt um 14 Uhr, das Stadion an der Hafenstraße in Essen dient als Spielstätte.