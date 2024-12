Preisvorstellung deutlich gesenkt! Manchester United möchte Defensivstar offenbar unbedingt loswerden

Manchester United möchte sich offenbar so schnell wie möglich von Verteidiger Harry Maguire trennen. Wie der Daily Star berichtet, wollen die Red Devils den 31-Jährigen bereits im Winter-Transferfenster abgeben und haben dafür auch die Preisvorstellungen deutlich gesenkt.

Demnach verlangt Manchester United für Maguire nur noch rund zwölf Millionen Euro. Ursprünglich hatten sich die Ablöseforderungen der Red Devils für den 31-Jährigen auf 36 Millionen Euro belaufen.

Dies soll potenziell interessierte Vereine anlocken, Maguire schon im anstehenden Winter-Transferfenster unter Vertrag zu nehmen. Beim Premier-League-Klub möchte man den Verteidiger angeblich so schnell wie möglich loswerden.

Maguire musste sich in den vergangenen Saisons wegen mangelhafter Leistungen oftmals deutliche Kritik von Fans und Experten gefallen lassen, behielt in dieser Zeit aufgrund von zahlreichen Verletzungsproblemen bei den Red Devils aber stets seinen Stammplatz.

Dennoch rutschte er in der Hackordnung von Trainer Erik ten Hag immer weiter nach unten. So musste er bereits letztes Jahr seine Kapitänsbinde an Teamkollege Bruno Fernandes abgeben.