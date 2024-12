"Nur versucht, an die Grenzen des Erlaubten zu gehen": Star von Manchester City schießt gegen Arsenal

Mittelfeldspieler Bernardo Silva hat nach dem dramatischen 2:2 von Manchester City im Spitzenduell der Premier League mit dem FC Arsenal gegen die Londoner geätzt. Es habe im Etihad "nur eine Mannschaft" spielen wollen, so der Portugiese nach dem Abpfiff.

City ging durch Erling Haalands 100. Treffer für den Klub in Führung, allerdings drehte Arsenal die Partie noch vor der Pause. Die zweiten 45 Minuten bestritten die Gunners in Unterzahl, weil Leandro Trossard vom umstrittenen Schiedsrichter Michael Oliver die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Gegen tief stehende Gäste gelang Manchester durch John Stones in der achten Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich.

Silva sagte bei TNT Brazil: "Es gab nur eine Mannschaft, die hier heute Fußball spielen wollte. Die andere hat nur versucht, an die Grenzen des Erlaubten und dessen, was leider vom Schiedsrichter erlaubt wurde, zu gehen." Angesichts der Umstände sei er mit dem Punkt zufrieden. Aber: "Ich bin froh, dass wir jedes Mal auf den Platz gehen, um zu gewinnen."

Silva störte nach eigenen Angaben massiv, dass Oliver Arsenal in mehreren Situationen "Zeitspiel" durchgehen lassen habe.