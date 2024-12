Noch viel teurer im kommenden Sommer? Wunschspieler des FC Barcelona steht offenbar vor Vertragsverlängerung

Der Top-Kandidat der Katalanen blieb trotz eines Angebots bei seinem Verein - und der will nun langfristig mit ihm verlängern.

Athletic Club arbeitet angeblich an einer Vertragsverlängerung mit seinem Star-Spieler Nico Williams. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport.

Williams ist noch bis 2027 vertraglich an den Klub aus Bilbao gebunden, doch trotzdem wollen die Basken nun eine noch längere Zusammenarbeit vereinbaren. Der Hintergrund dürfte auch die Ausstiegsklausel im Arbeitspapier des Flügelspielers sein: Demnach beträgt sie nach wie vor 60 Millionen Euro - und soll bei einer Verlängerung wohl deutlich angehoben werden.

Mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison und vor allem auch bei Spaniens Titelgewinn bei der Europameisterschaft in Deutschland hatte sich Williams in den Fokus der Top-Vereine gespielt, für die die 60 Millionen Euro mit Blick auf die von Williams gezeigte Qualität wie ein Schnäppchen wirkten.