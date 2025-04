Nicht ansatzweise behoben: Der BVB wird sein größtes Problem nicht los

Der Unmut der Spieler des 1. FC Heidenheim nach dem 0:0 gegen Borussia Dortmund erzählt viel über die Saison des BVB. Die Schwarz-Gelben werden auch weiterhin ihr größtes Problem nicht los.

"Keine Ausreden", sagte Edin Terzic nach der Partie bei DAZN. Dabei hätte der Trainer von Borussia Dortmund nach dem enorm mageren Auftritt seiner Elf beim 1. FC Heidenheim ganze zehn nennen können.

Zum einen vor allem die erneut neun schwerwiegenden Ausfälle, die der BVB zu beklagen hatte (Gregor Kobel, Julian Brandt, Marco Reus, Jadon Sancho, Julian Ryerson, Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Sébastien Haller, Julien Duranville). Dazu noch den wirklich schlimmen Rasen, den der Aufsteiger anzubieten hatte. Zahlreiche Dortmunder rutschten mehrfach aus.

Doch mit diesem Geläuf musste ja auch der Gegner klarkommen und das schaffte er besser als die Westfalen. Nach dem 0:0 sah man einige Heidenheimer Spieler, die sich über zwei verlorene Punkte ärgerten. Die Truppe von der Ostalb hatte die deutlich hochkarätigeren Chancen auf den Sieg.

Das war schon beim Hinspiel (2:2) so. Heidenheim hat erst 20 Partien in der Bundesliga absolviert, doch gegen Dortmund hätten sie sechs statt nur zwei Zähler mitnehmen sollen - der Unmut ist daher nur allzu verständlich. Dies erzählt zugleich viel über die laufende BVB-Saison, in der die Schwarz-Gelben ihre Probleme einfach nicht in den Griff bekommen.