"Musst doch mal dein Hirn nutzen": Dietmar Hamann übt scharfe Kritik an BVB-Star

Dietmar Hamann hat scharf gegen BVB-Mittelfeldspieler Emre Can geschossen. Vor allem das Verhalten des Dortmunder Kapitäns in der Nachspielzeit beim Spiel gegen den SV Werder Bremen verwunderte den Sky-Experten.

Can war wenige Augenblicke vor Spielende bei einem Dortmunder Konter mit nach vorne gelaufen und verletzte sich augenscheinlich bei einem Versuch aus der Distanz. Anschließend blieb er am Boden liegen und musste das Spielfeld in der Folge verlassen.

Der Bremer Gegenstoß fand folglich ohne die Anwesenheit Cans auf dem Platz statt. Niklas Süle wusste sich im Duell mit Nick Woltemade nur mit einem Foul zu helfen, welches Werder einen Freistoß aus gefährlicher Situation einbrachte.

Hamann fand das Verhalten Cans dabei verantwortungslos. "Er hat drei Minuten gebraucht, um zurückzukommen, war der vorderste Angreifer von Borussia Dortmund. Er kam nicht zurück, weil er nicht mehr laufen konnte, dann kriegt Bremen 18 Meter vor dem Tor einen Freistoß, wo Woltemade gefoult wird, weil er seinem Innenverteidiger nicht mehr helfen kann", polterte der 50-Jährige bei Sky90.

Und weiter: "Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür. Du musst doch mal dein Hirn nutzen und wissen, was in der Situation erforderlich ist. Er setzt einen Auswärtssieg aufs Spiel, der so wichtig ist, weil er den Konter mitlaufen muss, mit einem Krampf runtergeht und nicht zurückkommt - als Kapitän von Borussia Dortmund."