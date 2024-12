"Muss sein Leben in Ordnung bringen": Erik ten Hag kritisiert Einstellung von ManUnited-Star

Manchester Uniteds Trainer Erik Ten Hag hat deutliche Worte an seinen Stürmer Marcus Rashford gerichtet. Der 26-Jährige werde nur dann weiterhin eine Chance bei den Red Devils bekommen, wenn er grundsätzliche Dinge abseits des Platzes ändert.

"Ich glaube, er hat es immer gewusst. Jeder Spieler weiß, dass man in der Liga, in der wir spielen, keine Leistung erbringen kann, wenn der Lebensstil nicht stimmt. Man kann nicht das richtige Niveau erreichen, wenn man nicht ein gutes und diszipliniertes Leben außerhalb des Platzes führt", erklärte ten Hag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Crystal Palace.

Im Anschluss wurde der Niederländer dann deutlich: "Er muss sein Leben in Ordnung bringen, seine Trainingseinstellung und seine Einstellung zum Spiel. Er brauchte etwas Hilfe durch Rückendeckung. Aber am Ende des Tages muss er es selbst tun. Wenn er seine Professionalität richtig einstellt, wird er seine Leistung bringen, denn er ist ein Klassespieler."

Rashford erlebte eine schwierige vergangene Saison, in welcher er in allen Wettbewerben nur acht Tore erzielte. Das führte zu scharfer Kritik von weiten Teilen der United-Fans sowie dazu, dass er es nicht in den Kader Englands für die Europameisterschaft 2024 schaffte.

Darüber hinaus wurde der 26-Jährige von Ten Hag disziplinarisch bestraft, da er nach dem Besuch eines Nachtclubs, nachdem United eine demütigende Niederlage gegen den Rivalen Manchester City kassiert hatte, unentschuldigt nicht am Training teilnahm.