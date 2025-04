Trotz öffentlicher Absage: Ralf Rangnick wohl weiterhin ein Thema beim FC Bayern München

Ralf Rangnick ist offenbar weiterhin ein Kandidat auf die Nachfolge von Trainer Thomas Tuchel beim FC Bayern München. Das berichtet die österreichische Zeitung Kurier.

So soll es zwischen dem 65-Jährigen und dem deutschen Rekordmeister weiterhin Kontakt geben. Rangnick habe dabei wohl signalisiert, einem Engagement in München grundsätzlich nicht abgeneigt zu sein.

Darüber hinaus soll auch der österreichische Verband ÖFB, bei welchem Rangnick derzeit als Nationaltrainer unter Vertrag steht, Befürchtungen äußern, seinen Übungsleiter an den FCB zu verlieren. Gleichzeitig hätte man dort aber auch Hoffnungen, der 65-Jährige sähe die klar abgesteckten Machtverhältnisse bei den Bayern als Hindernis an.

Rangnick selbst hatte zuletzt öffentlich noch klargestellt, an einer Anstellung in München nicht interessiert zu sein. "Es gibt überhaupt keinen Grund, darüber nachzudenken, geschweige denn zu reden. Ich bin Nationaltrainer von Österreich, das bin ich mit Leib und Seele und wir freuen uns extrem auf die Europameisterschaft", so der ÖFB-Coach. Auf die Nachfrage, ob es also keinen Kontakt zu den Bayern gäbe, sagte er: "Warum auch?"