Leon Goretzka will sich vor Heim-EM Nagelsmann anbieten: "Werde jede Rolle annehmen, die Julian für mich vorgesehen hat"

Leon Goretzka vom FC Bayern München hat erneut betont, die Hoffnung auf eine Teilnahme an der EM in Deutschland noch nicht aufgegeben zu haben.

"Ich bin topmotiviert, möchte weiterhin mit Top-Leistungen wie zuletzt überzeugen und werde jede Rolle annehmen, die Julian (Nagelsmann, Anm.d.Red.) für mich vorgesehen hat. Gemeinsam können wir viel erreichen, da bin ich mir sicher", sagte der Mittelfeldspieler im Interview mit dem kicker.

Für die Länderspiele im März gegen Frankreich und die Niederlande war Goretzka von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominiert worden.

Die Leistungskurve des 29-Jährigen zeigte zuletzt jedoch stark nach oben. So war er beim 5:1-Sieg gegen Union Berlin an zwei Treffern direkt beteiligt, auch im CL-Achtelfinale gegen Arsenal steuerte er eine Vorlage bei. Mit insgesamt neun Assists ist er in dieser Saison der drittbeste Vorlagengeber der Münchner.

Er fühle sich aktuell "so stabil wie eigentlich noch nie in meiner Karriere", betonte Goretzka, angesprochen auf seine jüngsten Auftritte im Bayern-Dress.