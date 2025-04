Mit 48! Roma-Legende Francesco Totti spricht offen von möglichem Comeback in der Serie A

Italiens Legende Francesco Totti liebäugelt mit einem Comeback als Spieler.

Italiens Fußball-Legende Francesco Totti befindet sich seit 2017 bereits im Ruhestand - jedenfalls auf Profi-Ebene. Dies könnte sich bald jedoch wieder ändern. Der 48-Jährige denkt offen über ein Comeback als Spieler nach.

"Mehrere Serie-A-Teams haben bei mir nachgefragt", wird der Weltmeister von 2006 in der italienischen Gazzetta dello Sportzitiert.

"Ich gebe zu, dass mich das ein wenig zum Nachdenken gebracht hat, ein bisschen verrückt. Es wäre natürlich nicht leicht, aber im Leben sollte man niemals 'nie' sagen. Es gab in der Vergangenheit schon Spieler, die nach ihrem Karriereende noch einmal zurückgekehrt sind und viele Jahre gespielt haben", meinte Totti.

"Es kommt auch darauf an, wo man spielt. Wenn ich in die Serie A zurückkehren würde, müsste ich sehr gut trainieren." Totti ist jedoch überzeugt davon, dass er noch Einfluss auf dem Spielfeld haben kann, "wenn man sich das aktuelle Niveau der Serie A ansieht."

Wie viel Zeit Totti brauchen würde, um wieder bereit für die Serie A zu werden? "Zwei oder drei Monate", zeigte sich der Italiener selbstbewusst. "Ich spiele auch mit 48 Jahren immer noch Fußball. Eine halbe Stunde, 20 Minuten."

Ein Klub kommt für Totti bei einer Rückkehr in den Profifußball auf jeden Fall nicht infrage. "Lazio? Darüber hätte ich keinen Gedanken verschwendet", fügte die Legende des Stadtrivalen AS Rom hinzu. "Falls ich etwas Verrücktes machen muss, dann in Italien und nicht irgendwo im Ausland. Aber es ist verrückt."

"Eine Zehn in Italien? Die gibt es nicht, aber sie könnte zurückkehren", so Totti weiter.