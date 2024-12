"Die bestdotierten Verträge meines Lebens": Wo Max Eberl mehr Geld als beim FC Bayern München kassiert hat

Max Eberl hat nach eigenen Angaben bei Borussia Mönchengladbach und bei RB Leipzig mehr Geld als derzeit beim FC Bayern München verdient.

"Ich verdiene sehr gut, keine Frage, aber ich treffe keine Entscheidung in meinem Leben wegen Geld", sagte Eberl dem Magazin 11 Freunde.

Und der FCB-Sportvorstand ergänzte: "Ich habe in Gladbach mehr verdient als in Leipzig, und in München bekomme ich wiederum weniger als bei RB. Im Profifußball ist es mitunter üblich, dass Protagonisten ihren Rausschmiss aussitzen, um eine Abfindung zu kassieren. Ich kann guten Gewissens sagen: Ich habe die beiden bestdotierten Verträge meines Lebens aus freien Stücken aufgelöst und auf viel Geld verzichtet."