Mario Balotelli zurück in der Serie A: Deutschland-Schreck vor Unterschrift bei CFC Genua

Monatelang konnte Mario Balotelli nur individuell trainieren. Ein Karriereende kam für den 34-Jährigen jedoch nicht in Frage. Die Sturheit zahlt sich aus.

Alberto Gilardino, Trainer des abstiegsbedrohten italienischen Erstligisten und einstiger Stürmer der Squadra Azzurra, erhält seinen Wunschstürmer - mit dem er sogar noch zusammengespielt hat.

Mario Balotelli wird spätestens am Montag, sofern er den Medizin-Check besteht, einen Vertrag bis 30.6.2025 beim CFC Genua unterzeichnen, das berichten Transfer-Guru Fabrizio Romano und die Gazzetta dello Sport übereinstimmend. Balotelli, 34, war nach dem Ende seines Engagements bei Adana Demirspor im Sommer 2024 ohne Verein. Genua ist schlecht in die Saison gestartet, steht vor dem Spiel bei Lazio Rom am neunten Spieltag mit sechs Punkten auf Platz 18. Vor allem die Offensive (nur 7 Tore) bereitet Sorgen - nun soll das 34-Jährige Enfant Terrible helfen.

Genuas Trainer Gilardino, der einst sogar einmal gemeinsam mit Balotelli für die italienische Nationalmannschaft stürmte, hatte wiederholt seinen Wunsch nach Balotelli geäußert. Erst am Samstag hatte er bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Lazio Rom auf die Frage, ob Balotelli der richtige Spieler für Genua sei, gesagt: "Ja, absolut. Er ist ein vereinsloser Spieler, den ich kenne und bei dem die Geschichte für sich selbst spricht. Er ist ein Typ, der noch die Motivation und das Feuer hat, das er braucht, um wieder top zu sein."