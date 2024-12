"Jetzt ist das eingetreten, was ich ihm gesagt habe": DFB-Star dachte an Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft

Marc-Andre ter Stegen hat darüber nachgedacht, aus der deutschen Nationalmannschaft zurückzutreten. Das bestätigte Uwe Kamps, der zu gemeinsamen Zeiten bei Borussia Mönchengladbach Torwarttrainer war.

"Das liegt schon ein paar Jahre zurück, dass das ein Thema war. Aber er hat damals darüber nachgedacht", sagte Kamps, mittlerweile Torwartkoordinator im Nachwuchsleistungszentrum der Gladbacher, gegenüber ran.

"Die Entscheidung hat er natürlich selbst getroffen. Ich glaube, dass wir einen sehr, sehr guten Draht zueinander haben, wir sind in Mönchengladbach einen langen Weg zusammen gegangen. Dass er dann nachgefragt hat bei mir, als er darüber nachgedacht hat, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten, und er meine Meinung wissen wollte, das hat mich unheimlich gefreut und auch total geehrt. Und jetzt ist das eingetreten, was ich ihm damals gesagt habe: Dass er sicherlich noch zwei oder drei Turniere als deutsche Nummer eins spielen kann", so der 60-Jährige weiter.

Ter Stegen hat zwar bereits 41 Länderspiele auf dem Buckel, bei Turnieren stand dann aber stets Manuel Neuer zwischen den Pfosten. Nach dessen Rücktritt legte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den Keeper vom FC Barcelona als neue Nummer 1 fest.