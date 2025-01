Bekommt der FC Bayern noch Verstärkung in der Winterpause? Sportdirektor Freund bezieht nach dem 0:3 in Rotterdam Stellung.

Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern München will Transfers in den letzten Tagen der Winter-Transferphase nicht ausschließen. Die 0:3-Pleite in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam am Mittwoch spiele bei den Überlegungen aber keine Rolle.