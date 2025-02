Königliche Heulsusen: Real Madrid ist die neue "Karen" des Weltfußballs, obwohl die Schiedsrichter-Kritik berechtigt ist

Es gibt eine neue Spezies. Sie heißt "Karen" und ist eine nervige, aggressive Querulantin. Real Madrid ist genau das, mit einem kleinen Unterschied.

Mittlerweile kennt sie fast jeder Instagram- oder TikTok-Nutzer zur Genüge. Man stößt unweigerlich auf sie, sollte man sich in die Abgründe der Social-Media-Plattformen und in den Video-Scroll-Modus begeben. Irgendwann taucht sie auf. Lautstark, aggressiv, peinlich, fast schon an der Grenze zur Gewalttätigkeit. "Karen".

"Karen", das ist eine nervige Querulantin, die auf offener Straße Menschen wegen Lappalien oder gar völlig grundlos anschreit, beleidigt und ihnen droht. Sie besteht darauf, immer im Recht zu sein. Das Motto "Wer schreit, hat Unrecht" wandelt sie in ihrer Welt ins Gegenteil um. Je lauter, desto besser.