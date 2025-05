Klub WM 2025: Warum ist Bayer Leverkusen nicht dabei?

Bayer Leverkusen wird nicht an der Klub-WM teilnehmen. Warum das so ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bayer Leverkusen wird bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 nicht dabei sein - und das trotz des Double-Gewinns in der Saison 2023/24 unter Trainer Xabi Alonso. Diese Erfolge reichen nicht aus, denn bei der Klub-WM gelten besondere Qualifikationskriterien.

Die neue Klub-WM findet erstmals mit 32 Teams statt und erstreckt sich über vier Wochen. Vom Samstag, 14. Juni, bis Sonntag, 13. Juli, treten in den USA die besten Vereinsmannschaften aus allen Kontinenten gegeneinander an. Europa stellt zwölf Teilnehmer. Doch wer dabei ist, entscheidet nicht die Platzierung in der nationalen Liga.

Wir erklären, warum Leverkusen außen vor bleibt.