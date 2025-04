Keine Lust auf einen Wechsel: Ehemaliges Talent des FC Bayern gibt Manchester United angeblich einen Korb

Manchester United würde gerne einen Ex-FCB-Youngster unter Vertrag nehmen. Doch die Red Devils schauen wohl in die Röhre.

Manchester United hat einem Bericht zufolge einen Rückschlag in seinem Werben um das ehemalige Talent des FC Bayern München, Kenan Yildiz, erlitten.

Wie Sky berichtet, beobachtet der englische Rekordmeister die Entwicklung von Yildiz bei Juventus Turin genau. Demnach steht er ganz oben auf der Liste der potenziellen Neuverpflichtungen für das offensive Mittelfeld im Sommer.

Gleichwohl heißt es weiter, dass der 19-Jährige keine Pläne hegt, die Alte Dame zu verlassen. Der Spieler ist offenbar glücklich bei den Norditalienern, genießt die große Unterstützung der Fans und ist fest entschlossen, seinen Weg bei den Turinern fortzusetzen. Sein aktueller Vertrag bindet ihn bis 2029 an Juventus.

Der 19-jährige Stürmer hat in dieser Saison in 19 Einsätzen vier Tore erzielt und ist damit eines der herausragenden jungen Talente in Europa.

Mit seinem Treffer in der Champions League gegen PSV Eindhoven Ende September wurde Yildiz mit gerade einmal 19 Jahren und 136 Tagen der jüngste Juventus-Spieler, der ein Tor in der in der Königsklasse erzielt hat. Damit brach er den Rekord von Klublegende Alessandro Del Piero, welchem dies mit 20 Jahre und 308 Tagen gelungen war.