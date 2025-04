Jürgen Klopp motzt über Liverpools Anfangsphase gegen Southampton: "Grauenhaft"

Der FC Liverpool hat am Mittwochabend den FC Southampton in der fünften Runde des FA-Cups mit 3:0 (1:0) bezwungen. Trainer Jürgen Klopp musste aufgrund zahlreicher Verletzungen eine Not-Elf aufbieten. Nach der Partie, bei der Lewis Koumas und Doppelpacker Jayden Danns die Tore für die Reds erzielten, sprach Klopp über Unzulänglichkeiten seines Teams und diverse personelle Maßnahmen, die er wegen der Verletzungsmisere ergreifen musste.

Klopp sagte im Gespräch mit BBC Sport: "Es war eine besondere Woche für uns alle. Ich mache den Job schon eine Weile und solche Wochen gibt es nicht allzu oft. Das war ein hartes Spiel in einer schrecklich schwierigen Situation für uns. Wir müssen das akzeptieren und sehen, wen wir aufstellen können. Heute war die Lösung, dass Joe Gomez zum ersten Mal in seinem Leben auf der Sechs spielte. In den ersten 15 Minuten waren wir völlig von der Rolle, das Pressing war grauenhaft. Wir hatten Probleme und Southampton hat das ausgenutzt. Caoimhin Kelleher hat uns mit guten Paraden viel gerettet."

Der zum Saisonende scheidende Coach weiter: "Nach 15 Minuten wurde das hohe Pressing viel besser, das Mittelfeldpressing haben wir in der Halbzeit versucht zu sortieren. Fußball ist nicht einfach und wenn man Schwung hat, muss man ihn auch halten. Wir haben ihn wiedergefunden und in der zweiten Halbzeit zwei wunderbare Tore erzielt. Das zweite Tor von Danns konnte man kommen sehen, er hat das Näschen dafür. Wir haben es im Finale gesehen. Er hatte dieses Glück, und er war da, um dieses Tor zu schießen."