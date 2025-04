"Jürgen Klopp hat gedacht, da hat ein Stimmenimitator angerufen": Wechsel zu Bayer Leverkusen des Startrainers scheiterte an krassem Missverständnis

Jürgen Klopp wäre zu Beginn seiner Trainerkarriere beinahe bei Bayer 04 Leverkusen gelandet. Das verriet der ehemalige B04-Geschäftsführer Reiner Calmund im Podcast "Echte Champions XXL". Aufgrund eines krassen Missverständnisses kam der Wechsel aber nie zustande.

"Der WDR-Reporter Jürgen Bergener hat mit Jürgen Klopp den Trainerschein gemacht und beide waren gute Freunde. Bei der Junioren-WM [2001 in Argentinien; Anm. d. Red.], als Bergener für die ARD übertragen hat, haben wir uns abends unterhalten und ich habe ihm erzählt, dass ich Klopp [für Bayern 04 Leverkusen; Anm. d. Red.] unter Vertrag nehmen wollte, dass er aber sehr zögerlich reagiert hatte. Damals war Klopp ja noch ein junger Trainer bei Mainz", erzählte Calmund.

Vom heutigen Liverpool-Coach bekam Calmund damals keine Gründe für die Absage, worüber er sich noch später den Kopf zerbrach. Erst das Gespräch mit Bergener brachte Licht ins Dunkel.

"Er [Jürgen Bergener; Anm. d. Red.] hat das dann aber aufgeklärt. Er sagte zu mir: 'Weißt du was? Der Jürgen Klopp hat gedacht, da hat ein Stimmenimitator angerufen. Er dachte, du wärst das gar nicht gewesen.' In Wirklichkeit war ich das aber", so Calmund.