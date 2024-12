"Endlich gemerkt, was von ihm verlangt wird": Ryan Gravenberch startet seit seinem Abschied vom FC Bayern München durch

Der niederländische Nationalspieler Ryan Gravenberch startet aktuell beim FC Liverpool durch. Das freut auch Bondscoach Ronald Koeman, der vor allem mental eine Veränderung beim ehemaligen Mittelfeldakteur des FC Bayern ausgemacht hat.

Vor den Spielen in der Nations League sagte Koeman über Gravenberchs Aufschwung: "Ich habe das Potenzial, das in ihm steckt, immer gesehen. Aber ich glaube, es fehlte ihm der Fokus. In diesem Bereich musste er sich verbessern und jetzt wirkt es so, als habe er endlich gemerkt, was von ihm verlangt wird."

Gravenberch war 2022 für 18,5 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam zum FC Bayern gewechselt. Er galt zwar als enorm talentiert, setzte sich im zentralen Mittelfeld des deutschen Rekordmeisters aber nicht durch. Seinen Frust darüber äußerte er mehrfach öffentlich.

Es folgte vor einem Jahr der Transfer für rund 40 Millionen Euro nach Liverpool, wo er sich nun unter dem neuen Teammanager Arne Slot einen Stammplatz erkämpft hat.