"Ich kann mir nicht vorstellen, dass ...": Nuri Sahin gibt Einblicke in die Planungen des BVB im Sturm

Sollte Serhou Guirassy zum BVB wechseln, hat Dortmund vier Stürmer im Kader. Doch bleibt es auch dabei?

Borussia Dortmund steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Käme der Angreifer zum BVB, stünden mit dem Guineer, Niclas Füllkrug, Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko gleich vier Stürmer im Kader der Mannschaft des neuen Trainers Nuri Sahin. Doch bleibt es auch nach dem Ende der Sommer-Transferperiode dabei? Dazu hat Sahin nun Stellung bezogen.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit vier Stürmern in die Saison gehen", sagte Sahin am Mittwochabend im Anschluss an das Testspiel bei Drittligist Erzgebirge Aue (1:1).

Der Dortmund-Coach weiter: "Es sei denn, wir haben vier bis fünf Wettbewerbe, in denen wir spielen, aber soweit ich weiß, haben wir nur drei. Jeder einzelne ist Spieler von Borussia Dortmund und auf seine Art und Weise wichtig für uns. Dann wird man sehen, was am Ende der Transferperiode sein wird. Fakt ist, wenn wir auf der Position so besetzt sind, wie wir das wollen, dann haben wir natürlich vier herausragende Stürmer."