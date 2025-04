"Ich habe einen Fehler gemacht": Ex-Spieler bereut millionenschweren Wechsel zum FC Barcelona

Antoine Griezmann von Atlético Madrid hat auf seinen Wechsel zum FC Barcelona im Jahr 2019 zurückgeblickt und dabei verraten, dass er den Transfer mittlerweile bereut.

"Ich habe mich entschieden zu gehen, weil ich meine mentale Grenze erreicht hatte. Ich musste gehen, denn man denkt immer, dass es woanders besser ist", sagte der Franzose anlässlich einer Zeremonie, die für ihn abgehalten wurde, nachdem er kürzlich zum besten Torschützen in Atléticos Vereinsgeschichte avancierte.

"Ich wollte es versuchen, aber nach ein paar Monaten merkte ich, dass ich nicht so glücklich war wie in Madrid und bei Atléti. Ich war wütend auf mich selbst und musste hart arbeiten und still sein", sagte Griezmann weiter.

Zudem schilderte der 32-Jährige: "(Fernando) Torres sagte mir, als ich zurückkam, dass die Fans mich respektieren würden, wenn ich alles auf dem Spielfeld ließe. Es ist eine Freude, hier zu sein. Ich habe einen Fehler gemacht, wie es jedem passieren kann, aber ich werde alles tun, damit die Fans stolz auf ihre Nummer 7 sind."