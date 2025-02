Hat sich Xabi Alonso bei Wirtz verzockt? Leverkusens Andrich geht von Sieg gegen FC Bayern aus

Nach dem Rückschlag in Wolfsburg zählt für Bayer Leverkusen im Gipfeltreffen gegen Bayern nur ein Sieg. Eine Vorentscheidung im Meisterrennen droht.

Die folgenschwere Nullnummer wollten Lukas Hradecky und seine Mitspieler schnellstens vergessen. "Damit wird es nicht leichter, unseren Traum zu erreichen", haderte der Kapitän von Bayer Leverkusen nach dem 0:0 beim VfL Wolfsburg, ehe er den Fokus aber sofort auf den anstehenden Titelkracher richtete. "Wenn wir nächste Woche siegen sollten, dann lebt er noch."

Doch der große Traum von der zweiten Meisterschaft in Folge droht im Gipfeltreffen mit Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) endgültig zu zerplatzen. "So wie die Bayern im Moment drauf sind", könne Bayer die Schale "mit allem anderen als einem Heimsieg fast abschreiben", sagte Hradecky - und rief damit ein Endspiel aus.