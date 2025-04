Hansa Rostock vs. BVB II heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Hansa Rostock und Borussia Dortmund II begegnen sich heute in der 3. Liga. Wir verraten, wie Ihr das Ligaspiel live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

In der 3. Liga wird am heutigen Samstag, den 24. August, der 3. Spieltag absolviert. Unter anderem kriegt es Hansa Rostock mit der Reservemannschaft von Borussia Dortmund zu tun. Die beiden Mannschaften stehen sich um 14 Uhr im Ostseestadion in Rostock gegenüber.