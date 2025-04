Größter Deal der Fußball-Geschichte? Saudi-Arabien lockt Vinícius Júnior

Vinícius Júnior von Real Madrid hat Begehrlichkeiten in Saudi-Arabien geweckt. Der ehemalige Meister der Saudi-Pro-League Al-Ahli bastelt an einem milliardenschweren Projekt, welches das Ziel hat, den 24-jährigen Offensivspieler in die Wüste zu locken. Ein entsprechender Bericht von The Athletic deckt sich mit SPOX-Informationen.

Zwischen Al-Ahli und dem Management von Vinícius Júnior hat es bereits erste Verhandlungen gegeben. Nach SPOX-Infos ist das Beraterteam des Brasilianers dem vorgetragenen Angebot nicht abgeneigt. Derzeit wartet man auf Gespräche zwischen den beiden Vereinen, um die tatsächliche Möglichkeit eines Transfers zu prüfen.

Zunächst war berichtet worden, dass Real Madrid einem Transfer in keinem Fall zustimmen würde. Nach Ansicht des Managements des 24-Jährigen müsste Al-Ahli deshalb eine außergewöhnlich hohe Ablösesumme auf den Tisch legen - die Rede ist von Viní Júniors Ausstiegsklausel bei den Königlichen, welche bei rund einer Milliarde Euro liegt. Das würde den Angreifer mit großem Abstand zum teuersten Fußballer aller Zeiten machen.

Aus Quellen, welche an den Verhandlungen direkt beteiligt waren, erfuhr SPOX, dass der saudi-arabische Staats-Fond nicht bereit ist, eine solche Summe zu bezahlen. Dennoch ist man nach wie vor mit den Verantwortlichen von Real Madrid im Gespräch und hofft, Viní Jr. für einen deutlich niedrigeren Preis bekommen zu können.