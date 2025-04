Gespräche auf Eis gelegt! Verlässt erneut ein Talent den BVB?

Samuel Bamba steht bei Borussia Dortmund offenbar vor dem Absprung. Das geht aus einem Bericht des TV-Senders Sky hervor.

Demnach werden sich die Wege des 20-Jährigen und des BVB zum Saisonende trennen. Samba liegen angeblich mehrere Angebote anderer Klubs vor. Um welche Vereine es sich konkret handelt und wohin es den offensiven Flügelspieler ziehen könnte, geht aus dem Bericht jedoch nicht hervor.

Bamba, der seit 2013 für die Westfalen spielt und dessen Vertrag im Sommer endet, soll aktuell keine Gespräche mit der Borussia über eine Verlängerung des Kontrakts führen. Zusammen mit seinen Beratern schaue sich der fünfmalige U18-Nationalspieler Deutschlands vielmehr um, welche Offerte er idealerweise annehmen könnte. Würde er die Dortmunder somit verlassen, wäre dies ein ablösefreier Wechsel.

Bamba wurde 2022 Deutscher Meister mit der Dortmunder A-Jugend. Anschließend debütierte er bei der U23 in der 3. Liga, wo er auch in der laufenden Saison zum Einsatz kam. Wirklich durchsetzen konnte sich der Youngster dort aber nicht: Nach 17 Spielen erzielte er dort lediglich ein Tor und stand erst dreimal in der Startelf.