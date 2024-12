Bei Mikel Arteta chancenlos: Galatasaray angeblich mit Interesse an Mittelfeldstar vom FC Arsenal

Galatasaray hat angeblich Interesse an Mittelfeldspieler Jorginho vom FC Arsenal. Das berichtet die englische Zeitung The Sun.

In der Türkei ist das Transferfenster noch bis zum 13. September geöffnet, daher wäre ein Wechsel Jorginhos in die Süper Lig noch möglich.

Laut Sun will Arsenal den 32-Jährigen allerdings eher nicht mehr abgeben, obwohl Jorginho an den ersten drei Premier-League-Spieltagen noch keine Minute zum Einsatz kam. Sein Vertrag in London läuft zudem zum Saisonende aus.

Sollte Gala Jorginho nicht bekommen, müsste sich der türkische Meister mit der nächsten Absage eines namhaften Mittelfeldspielers zufrieden geben.

Der Spitzenklub aus Istanbul soll zuletzt auch Casemiro von Manchester United und den nach seinem Abschied von Juventus Turin derzeit vereinslosen Adrien Rabiot ins Auge gefasst haben. Beide werden jedoch nicht kommen.