"Er liefert einfach zu wenig": Ex-Funktionär glaubt an Abschied von Leroy Sané vom FC Bayern München - und enthüllt Pläne mit Vincent Kompany

Fredi Bobic geht davon aus, dass Leroy Sané den FC Bayern München verlassen wird. Der ehemalige Nationalspieler spricht auch über Vincent Kompany.

"Mein Gefühl ist, dass er den Verein verlassen wird, weil andere Spieler dazugekommen sind - wie Michael Olise -, an denen er erstmal vorbeikommen muss. Das sehe ich aktuell nicht", sagte Bobic über Sané bei Sky.

"Ich bin eigentlich ein großer Fan von Leroy, aber er liefert mir in der Konstanz einfach zu wenig, wenn ich es über ein Jahr betrachte", so der 52-Jährige weiter.

Sanés Vertrag läuft am Saisonende aus. In der laufenden Spielzeit kam der 28-jährige Rechtsaußen bislang in vier Partien zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.