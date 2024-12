FC Bayern München: Wo läuft VfL Bochum vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Der Bundesliga-Sonntag geht mit dem Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München los. Hier das Wichtigste zur Übertragung.

Am heutigen Sonntag (27. Oktober) werden drei Spiele des 8. Bundesligaspieltags absolviert. Der Tag beginnt mit einem Duell zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München. Schiedsrichter Florian Exner pfeift die Begegnung um 15.30 Uhr an. Als Spielstätte dient das Vonovia-Ruhrstadion in Bochum.

Zwei weitere Partien in der Bundesliga finden später statt: