Kurz vor Vertragsunterschrift beim FC Barcelona: Dani Olmo entscheidet sich gegen den FC Bayern München

Nach Xavi Simons geht offenbar auch der zweite Offensivspieler nicht zum FC Bayern München. Dani Olmo steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Barcelona.

Transferexperte Fabrizio Romano teilte am späten Dienstagabend ein Foto, welches Barça-Sportdirektor Deco zusammen mit Olmo in einem Flugzeug in Richtung Barcelona zeigt. Dort soll am Mittwoch dann der Vertrag offiziell unterschrieben und der Transfer damit fix gemacht werden.

Schon einige Stunden zuvor hatte Romano von einer "verbalen Einigung" zwischen den Katalanen und RB Leipzig berichtet. Barça zahle eine fixe Ablösesumme von 55 Millionen Euro an RB Leipzig. Hinzu kämen sieben Millionen Euro Bonuszahlungen, wovon der Großteil allerdings schwer zu erreichen sei.

Olmo habe sich mit Barcelona auf einen Vertrag über sechs Jahre geeinigt, der also bis zum Juni 2030 läuft. Er selbst habe sich für den viermaligen Champions-League-Sieger entschieden – und damit auch gegen den FC Bayern München und Manchester City.

Die Münchner wollen ihre Offensive weiter verstärken. In den vergangenen Wochen gab es mehrfach Gerüchte, dass Dani Olmo auf dem Wunschzettel des Rekordmeisters stehe. Insbesondere nachdem sich angedeutet hatte, dass ein Wechsel von Xavi Simons zum FC Bayern unwahrscheinlicher wird, schien der Spanier eine realistische Alternative zu sein.