FC Bayern München, Bundesliga Topspiel: Wo läuft FCB vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV und Livestream?

Der FC Bayern München empfängt heute in der Bundesliga Bayer Leverkusen zum Duell. Wo das Topspiel am 5. Spieltag live im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am 5. Spieltag der Bundesliga begegnen sich am heutigen Samstag, den 28. September, der FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Das Topspiel beginnt um 18.30 Uhr in der Allianz-Arena in München.