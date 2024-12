Barcelona trifft auf den FC Bayern München. Hier erfahrt Ihr, wer als Schiedsrichter die Partie leiten wird.

Der FC Barcelona trifft auf den FC Bayern München. Hier erfahrt Ihr, wer als Schiedsrichter die Partie leiten wird.

Am 3. Spieltag der Champions League treffen am Mittwoch, den 23. Oktober, der FC Barcelona und der FC Bayern München aufeinander. Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff im Estadio Olimpico de Montjuic in Barcelona.