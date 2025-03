Fabelwerte für den FC Bayern und das DFB-Team! Top-Talent erinnert an Michael Olise - und hat eine deutsche Legende als Berater

Lennart Karl gilt als eines der größten Talente des FC Bayern. Sein Trainer bei der U17 Patrick Kaniuth schwärmt - und enthüllt eine spezielle Strafe.

Lennart Karl weist in dieser Saison absolute Fabelwerte auf. Für die U17 des FC Bayern gelangen ihm in 14 Einsätzen 23 Tore und zehn Assists. Zuletzt absolvierte der 17-jährige Offensivspieler auch schon einige Pflichtspiele für die Münchner U19, regelmäßig trainiert er bei den Profis mit.

In der zurückliegenden Länderspielphase war Karl für die deutsche U17-Nationalmannschaft im Einsatz - und verzeichnete in drei Einsätzen fünf Scorerpunkte. In der Qualifikation für die U17-EM gelangen Siege gegen Spanien und Norwegen, gegen Österreich setzte es ein Remis. Die DFB-Auswahl führt ihre Gruppe an, Karl mit insgesamt sieben Treffern die europaweite Quali-Torschützenliste.