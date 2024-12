Vier private Helfer: Ex-Bayern-Flop Michael Cuisance überlässt nichts mehr dem Zufall

Michael Cuisance will seine Karriere bei Hertha BSC wieder richtig in Schwung bringen. Dafür geht der 25-Jährige seinen eigenen Weg.

Wie die Sport Bild berichtet, hat Cuisance gleich vier private Helfer um sich geschart, die der Mittelfeldspieler aus eigener Tasche bezahlt.

Demnach setzt der Franzose auf einen Personal-Trainer, einen Koch, einen Mentaltrainer und einen Videoanalysten, der gezielt einzelne Spielszenen von Cuisance auswertet.

Damit will Cuisance die Fehler der Vergangenheit korrigieren. "Als ich zu Bayern kam, dachte ich, ich müsste nicht mehr so viel arbeiten. Aber im Fußball geht es schnell. Wenn du nicht arbeitest, bekommst du, was du verdienst", hatte sich der Mann aus Straßburg vor einigen Tagen bei Sport1 selbstkritisch gezeigt.