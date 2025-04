"Ewigkusen" - die Saison von Bayer Leverkusen wird für immer einzigartig sein: Kommentar zur ungeschlagenen Meisterschaft der Werkself

34 Spiele, null Niederlagen - ein Verein, der zuvor noch nie Deutscher Meister war, hat tatsächlich die erste ungeschlagene Saison in der Historie der Bundesliga hingelegt. Was Bayer Leverkusen unter Trainer Xabi Alonso gelang, könnte theoretisch in Zukunft auch einem anderen Klub gelingen. Die Spielzeit der Werkself wird dennoch für immer einzigartig bleiben. Ein Kommentar.

Jetzt sind es für Bayer Leverkusen nur noch zwei Spiele "bis zur Unsterblichkeit", wie es Kapitän Lukas Hradecky vor dem 34. Spieltag der Bundesliga ausdrückte. Gelängen der Werkself auch im Finale der Europa League sowie im DFB-Pokal-Endspiel zwei Siege, mit dem eingefahrenen Triple würde sich die aktuelle Mannschaft für immer unumstößlich Platz eins in der Geschichte des Klubs sichern.

Doch unsterblich, um es mit Hradecky zu sagen, ist das Team von Trainer Xabi Alonso bereits jetzt. 34 Spiele, null Niederlagen - ein Verein, der zuvor noch nie Deutscher Meister war, hat tatsächlich die erste ungeschlagene Saison in der Historie der Bundesliga hingelegt. Das ist derart außerordentlich, dass es für immer einzigartig bleiben wird. Selbst im theoretisch freilich stets möglichen Fall, dass einem anderen Klub in der Zukunft dasselbe Kunststück gelingen sollte.

Bereits in der jüngeren Vergangenheit sind einige Liga-Rekorde gefallen, von denen man dachte, dass sie Bestand für die Ewigkeit haben. "81 Punkte, das ist eine historische Marke, die sobald keiner knacken wird - auch wir nicht. In 30 oder 40 Jahren werden wir mit einem Lächeln auf den Lippen zurückblicken, vielleicht ist die Marke dann ja noch immer nicht geknackt", hatte Jürgen Klopp im Mai 2012 gesagt, nachdem er mit Borussia Dortmund den bisherigen Topwert des FC Bayern aus den Spielzeiten 1971/1972 und 1972/1973 überboten hatte. Ein Jahr später wurden die Bayern Meister - mit 91 Zählern unter Jupp Heynckes ...