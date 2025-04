Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Zwischenrunde im TV und Livestream?

Die Europa League wird heute mit den Hinspielen der Zwischenrunde fortgesetzt. Welche Spiele anstehen und wie Ihr sie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Pause ist vorbei, in Europas prestigeträchtigsten Wettbewerben wird wieder Fußball gespielt. Nachdem am Dienstag die Champions League gestartet ist, geht es am heutigen Donnerstag, den 15. Februar, mit den Hinrundenspielen der Europa League weiter. Mit dabei ist auch ein Bundesligist: SC Freiburg. Bayer Leverkusen steht hingegen als einer der acht Gruppensieger bereits im Achtelfinale.

Vier der heutigen Zwischenrundenspiele werden um 18.45 Uhr angepfiffen, die anderen vier starten um 21 Uhr. Frankfurts Auswärtsduell mit dem RC Lens geht um 21 Uhr los.