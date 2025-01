Einzige ungeschlagene Mannschaft! Manchester United steht im Achtelfinale der Europa League - José Mourinho rettet sich mit Fenerbahce

Manchester United und Tottenham Hotspur ziehen ins Achtelfinale der Europa League ein. José Mourinho muss mit Fenerbahce in die Playoffs.

Die kriselnden englischen Spitzenklubs Manchester United und Tottenham Hotspur haben sich zumindest in der Europa League keine Blöße gegeben und den direkten Einzug in das Achtelfinale geschafft. Während die Mannschaft des portugiesischen Teammanagers Ruben Amorim 2:0 (0:0) beim FCSB Bukarest gewann, sicherten sich die Spurs durch ein 3:0 (0:0) gegen den schwedischen Vertreter IF Elfsborg einen Platz unter den Top Acht.