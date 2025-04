"Ein verdammter Witz": Liverpool-Coach Arne Slot erklärt "Beleidigung" von Schiedsrichter bei Topspiel gegen Arsenal

Liverpools Trainer Arne Slot hat bestritten, den vierten Offiziellen während des Spiels gegen Arsenal beleidigt zu haben.

Arne Slot, Trainer beim englischen Traditionsverein FC Liverpool aus der Premier League, sah beim 2:2 am Sonntagabend gegen den FC Arsenal eine Gelbe Karte wegen Beleidigung des vierten Offiziellen. Anschließend erklärte der Niederländer die Situation.

Im Anschluss an die Partie sagte Slot: "Es gab so viele Momente, in denen sie am Boden lagen, was im Fußball so oft passieren kann. Ich werfe ihnen das nicht vor, aber es passierte immer, nachdem sie in Ballbesitz waren. Das hat meiner Meinung nach die Energie aus dem Spiel genommen. Also habe ich zu Ibrahima Konaté gesagt: 'Das ist ein verdammter Witz'. Der vierte Offizielle dachte, ich hätte zu ihm gesagt: 'Du bist ein verdammter Witz'. Das habe ich aber definitiv nicht gesagt. Aber ich habe dafür eine Gelbe bekommen. Jetzt habe ich zwei und muss vorsichtig sein."

Eine weitere Gelbe Karte für den neuen Reds-Boss würde zu einer Sperre führen. Slot ist bei weitem nicht der einzige Trainer in der Premier League, dem eine Sperre droht. Da die Schiedsrichter zuletzt immer resoluter gegen das Verhalten der Trainer vorgehen, kommt es auch immer häufiger zu Sperren.