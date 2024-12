"Eigentlich wollte ich mich nur volllaufen lassen": Als Paul Gascoigne auf dem Zahnarztstuhl jubelte

Englands Sommermärchen 1996 begann auf einem imaginären Zahnarzt-Stuhl. Teil 1 der neuen Serie: Legendäre Torjubel und die Geschichten dahinter.

Englands Sommermärchen 1996 begann auf einem imaginären Zahnarztstuhl. Auftakt der SPOX-Serie: Legendäre Torjubel und die Geschichten dahinter.

Paul Gascoigne hatte im Sommer 1996 gleich zwei Termine auf dem Zahnarztstuhl. Den ersten rund zwei Wochen vor Beginn der Heim-EM auf der anderen Seite des Planeten. Zur Turnier-Vorbereitung war die englische Nationalmannschaft nach Asien gereist. Auf ein 3:0 gegen China folgte ein 1:0 gegen Hongkong. Daraufhin gab Trainer Terry Venables der Mannschaft frei.

"Er hat uns nach dem Hongkong-Spiel gesagt, dass wir tun könnten, was wir wollten, um zu relaxen", erzählte Jamie Redknapp später in einem Doppel-Interview mit Gascoigne der Daily Mail. "Es war mein 29. Geburtstag", berichtete Gascoigne. "Also dachte ich: 'Okay, verdammt noch mal, ich gehe aus.' Eigentlich wollte ich mich einfach nur volllaufen lassen. Aber es wurde eine legendäre Nacht!"

Gemeinsam mit Redknapp, Steve McManaman, Teddy Sheringham und weiteren Kollegen zog der für seine Verrücktheiten berüchtigte Gascoigne los. Irgendwann landeten sie in einer Bar mit integriertem Zahnarztstuhl. Die Aufgabe lautete, sich daran fixieren zu lassen, zurückzulehnen und Schnaps in den Schlund geschüttet zu bekommen. Fotos davon landeten in der Presse, die Sun titelte in Versalien mit der Wortkreation "Disgracefool". Eine Mischung aus "schändlich" und "Idioten".

Weil es jetzt eh schon egal war, randalierten die Spieler bei der Heimreise auch noch ein bisschen im Flugzeug. Unter anderem zerstörte Gascoigne mehrere Bildschirme, nachdem er mitbekommen hatte, dass ihm Redknapp und Robbie Fowler im Schlaf die Augenbrauen abrasiert hatten. Der nächste Skandal. "Die Medien schlachteten uns für all das. Doch das hat uns nur noch näher zusammenrücken lassen", erinnerte sich Gascoigne.