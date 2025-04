Dynamo Dresden vs. VfB Lübeck heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Dynamo Dresden misst sich heute in der 3. Liga mit dem VfB Lübeck. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

In der 3. Liga treffen am heutigen Samstag, den 10. Februar, Dynamo Dresden und der VfB Lübeck aufeinander. Die Begegnung des 25. Spieltags wird um 14 Uhr angepfiffen und im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden ausgetragen.

Der Tabellenzweite aus Dresden will nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder auf die Siegerstraße zurück. Lübeck hingegen kämpft um den Klassenerhalt.