Doppelter Xavi Simons! RB Leipzig jubelt gegen Werder Bremen vor den Augen von Jürgen Klopp

RB startet stark in das neue Jahr und besiegt auswärtsstarke Bremer. Matchwinner ist Doppelpacker Xavi Simons.

Auf dem Rasen zauberte der lang vermisste Spielmacher Xavi, auf der Tribüne klatschte der neue RB-Boss Jürgen Klopp lächelnd in die Hände. Unter den strahlenden Augen des neuen Red-Bull-Fußballchefs hat RB Leipzig einen erfolgreichen Start ins neue Jahr erwischt. Bei der umjubelten Rückkehr des Matchwinners Xavi kam Leipzig am Sonntag in der Bundesliga gegen Werder Bremen zu einem 4:2 (2:1) und blieb im Rennen um die Champions-League-Plätze auf Kurs.

Xavi, der nach 81 Tagen Verletzungspause in die Startelf zurückkehrte, war als Doppeltorschütze (23./35.) erfolgreich. Angreifer Benjamin Sesko (47.) legte sehenswert nach, zudem traf Christoph Baumgartner (90.). Antonio Nusa (81.) scheiterte am Pfosten. Für Bremen, das einen Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze erlitt, trafen Mitchell Weiser (26.) und Oliver Burke (90.+3).