"Die Frage ist, ob das reicht": Zweifel an Sinnhaftigkeit von Transfer von Joao Palhinha zum FC Bayern München

Neuzugang Joao Palhinha muss sich beim FC Bayern München bislang meistens hinter Aleksandar Pavlovic anstellen. Das wirft für Didi Hamann Fragen auf.

"Es wird sicherlich Spiele geben, in denen er gebraucht wird. Die Frage ist, ob das reicht. Denn wenn du einen Mann für 50 Millionen holst, dann gehe ich davon aus, dass er im Jahr 45 bis 50 Spiele macht", sagte Hamann bei Sky90.

Palhinha stand bisher lediglich beim 6:1-Sieg der Münchner bei Holstein Kiel in der Startelf. Insgesamt kommt der Portugiese auf 139 Einsatzminuten über vier Partien verteilt. Beim 5:0-Sieg bei Werder Bremen am Samstag wurde der 29-Jährige in der 70. Minute eingewechselt, als das Spiel längst entschieden war.

"Das sind nicht die Spiele, in denen du einen Palhinha brauchst, den brauchst du gegen bessere Mannschaften", sagte Hamann dazu: "Weil wenn er irgendwo Defizite hat, dann fußballerisch. Es liegt ihm natürlich nicht, wenn er reinkommt, es 5:0 steht und jeder macht Hacke, Spitze, eins, zwei, drei. Das ist nicht sein Spiel."