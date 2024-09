Nicht die Tore sollten der Konkurrenz Angst machen: Kommentar zum nächsten Schützenfest des FC Bayern München unter Vincent Kompany

© getty

Vincent Kompany beim FC Bayern: Spielfreude und gutes Kader-Management

Innerhalb kürzester Zeit hat Kompany den in den vergangenen Jahren oft so trägen und uninspirierten Spielern des FC Bayern Leichtigkeit und Spielfreude vermittelt. Und zwar größtenteils tatsächlich genau den Spielern, an denen die zweifelsfrei hervorragenden Trainer Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel reihenweise verzweifelt sind.

Hiroki Ito fehlt verletzt, Joao Palhinha sitzt nur auf der Bank. Michael Olise ist der einzige Neuzugang, der bisher eine wichtige Rolle spielt. Gegen Bremen zeigte der 22-jährige Franzose mit vier Scorerpunkte seine bis dato spektakulärste Leistung. Ansonsten glänzen altbekannte Gesichter: Etwa Joshua Kimmich in seiner neuen Hybridrolle als 'Mittelfeldzentrumsrechtsverteidiger', der schon abgeschrieben gewesene Verkaufskandidat Serge Gnabry, der titelallergische Rekordtransfer Harry Kane und Jamal Musiala.

Generell managt Kompany seinen großen Kader bisher tadellos und verteilt die Einsatzzeiten klug. Abgesehen von Leon Goretzka und Eric Dier sowie dem gerade erst von seiner Verletzung zurückgekehrten Leroy Sané stand in den bisherigen sechs Spielen jeder etablierte Spieler schon mindestens einmal in der Startelf.

Diese Belastungssteuerung ist einerseits gut für die Stimmung in der Mannschaft, bei Kompanys kräftezehrender Spielweise und den zusätzlichen Champions-League-Spielen andererseits aber auch bitter nötig. Die Münchner rücken extrem weit auf, pressen tief in der gegnerischen Hälfte und verteidigen hinten Mann gegen Mann. Diese Spielweise resultierte bisher nicht nur in Schützenfesten, sondern auch in sensationellen Laufleistungen.