"Wo mich das Herz hinzieht": Deutschland? Österreich? FC Bayern? Paul Wanner meldet sich zu Wort

Deutschland oder Österreich? Das umworbene Toptalent Paul Wanner hält die Entscheidung über seine fußballerische Zukunft weiterhin offen.

Es sei "schön, wenn sich zwei Nationen bemühen. Ich möchte die Entscheidung zu hundert Prozent richtig treffen. Das kann in zwei Monaten sein oder am Ende der Saison", sagte der 18-Jährige vom 1. FC Heidenheim dem kicker und fügte an: "Ich mag beide Länder sehr. Am liebsten würde ich ein Jahr Bundesliga spielen und dann schauen, wo ich mich eher sehe."

Auf die Frage, ob sich Bundestrainer Julian Nagelsmann oder Österreichs Coach Ralf Rangnick öfter bei ihm melden würde, antwortete Wanner diplomatisch und mit einem Lächeln: "Beide geben sich Mühe."

Am Ende werde man sehen, so der Offensivspieler weiter, "wo mich das Herz hinzieht, und wo ich mich sehe und fühle. Das wird dann die richtige Entscheidung sein."