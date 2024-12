"Der größte Traum meines Lebens": Eine Sache ist Jude Bellingham noch wichtiger als Trophäen

Mittelfeldspieler Jude Bellingham von Champions-League-Sieger Real Madrid will unbedingt während seiner Laufbahn zusammen mit seinem Bruder Jobe für die englische Nationalmannschaft spielen. Das verriet der ehemalige Star des BVB im Podcast Out of the Floodlights.

Bellingham schilderte mit Blick auf seinen jüngeren Bruder: "Wir haben ein ähnliches Alter und so lange zusammen auf der Straße und auf Bolzplätzen gekickt. Mit meinem Bruder für England zu spielen, ist daher für mich der größte Traum meines Lebens."

Der 21-Jährige betonte: "Das würde mir mehr bedeuten als Titel. Besonders, wenn es uns gelänge, das über eine längere Zeit zu tun und mal zusammen bei einem großen Turnier zu spielen und etwas zu gewinnen. Ganz ehrlich: Nichts könnte da heranreichen. Nichts."