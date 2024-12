"Das sind eindeutige Argumente": Trainerentscheidung beim HSV ist gefallen

Die Rothosen setzen auch im neuen Jahr auf Merlin Polzin auf der Trainerbank.

Merlin Polzin ist beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV vom Interimstrainer zum Chefcoach befördert worden. Das gab der Klub am Sonntag nach der Jahresabschlussanalyse mit Vorstandschef Stefan Kuntz bekannt. Der 34-jährige Polzin soll den HSV in der Rückrunde zum Bundesliga-Aufstieg führen.

"In den knapp vier Wochen gemeinsamer Trainingsarbeit ist eine deutliche Entwicklung erkennbar, auf die wir in 2025 aufsetzen und aufbauen wollen", sagte Kuntz: "Merlin und sein Team genießen nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei uns Verantwortlichen volles Vertrauen. Das sind eindeutige Argumente, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen."