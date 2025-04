Dämpfer vor CL-Kracher! Arsenal-Star gegen Inter Mailand nicht dabei

Der FC Arsenal wird am Mittwoch in der Champions League gegen Inter Mailand ohne Declan Rice auskommen müssen.

Arsenal muss vor dem Champions-League-Duell gegen Inter Mailand am Mittwoch einen Dämpfer hinnehmen. Superstar Declan Rice wurde aus Verletzungsgründen nicht für den Kader nominiert, wie der Premier-League-Klub bekanntgab.

Die Entwicklung kommt überraschend, da Rice am Wochenende gegen Newcastle United bei der 0:1-Niederlage noch 90 Minuten lang gespielt hatte. Die Abwesenheit des Mittelfeldspielers beim Training am Dienstagmorgen in London Colney hat deswegen viele Fragen zu seiner Fitness aufgeworfen.

Der englische Nationalspieler ist seit seinem Wechsel für 137 Millionen Euro von West Ham United zu Arsenal im Jahr 2023 nicht aus der Startaufstellung der Gunners wegzudenken. Er hat in der laufenden Saison nur zwei Spiele für Arsenal verpasst - eines aufgrund einer Sperre und ein weiteres als Vorsichtsmaßnahme. Arteta muss sich für Mittwoch etwas einfallen lassen, neben Rice fehlen nämlich auch Verteidiger Riccardo Calafiori und Takehiro Tomiyasu verletzungsbedingt.