BVB vs. Bayer Leverkusen, voraussichtliche Aufstellungen: So könnten Borussia Dortmund und B04 zum Jahresauftakt der Bundesliga spielen

Die Bundesliga ist zurück, morgen trifft der BVB auf Leverkusen. Aber wie könnten beide Trainer aufstellen? Das lest Ihr hier bei SPOX.

Am Freitag, 10. Januar, empfängt Borussia Dortmund zu Hause im Signal Iduna Park den Meister des Vorjahres, Bayer Leverkusen. Beide Teams wollen und brauchen die drei Punkte. Die Borussen wollen an den Champions League-Plätzen dranbleiben und nicht noch mehr Rückstand haben, die Werkself will die Bayern an der Tabellenspitze unter Druck setzten. Aber mit welchen Spielern und Aufstellungen könnten Nuri Sahin und Xabi Alonso in das Spiel starten?

SPOX präsentiert euch die voraussichtlichen Aufstellungen.