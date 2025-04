Der nächste Verein meldet offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Youssoufa Moukoko an. Maximilian Beier möchte angeblich unbedingt nach Dortmund wechseln. Außerdem: Sven Mislintat steht beim BVB vor dem Aus. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben am Montag.

