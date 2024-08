BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund schnappt sich zwei Mega-Talente - Gregor Kobel spricht über Nuri Sahin

© getty

BVB, News: Gregor Kobel spricht über Nuri Sahin

Torhüter Gregor Kobel hat in einem Interview mit Sky über Nuri Sahin gesprochen und dabei lobende Worte für den neuen Trainer von Borussia Dortmund gefunden.

"Er macht einen super Job! Er ist sehr bestimmend und fordert enorm viel von uns. Er ist sehr klar in seinen Anweisungen und in seinen Vorstellungen von dem, was er genau von jedem Spieler möchte", sagte Kobel, der den BVB unter der Führung des 35-Jährigen auf dem richtigen Weg sieht. "Das ist das, was wir als Team brauchen. Ich bin sicher, dass uns das noch mal nach vorne pushen wird."

Dabei würde Sahin die Mannschaft ganz anders führen, als dies noch unter Edin Terzic der Fall gewesen wäre. "Trainer unterscheiden sich immer voneinander. Ich habe noch nie zwei Trainer gehabt, die genau gleich waren. Aber das macht es ja auch so schön. Es ist eine neue Aufgabe für mich als Spieler und für uns als Mannschaft. Wir haben da alle richtig Bock drauf, in dieser Saison anzugreifen und hart zusammen zu arbeiten", so Kobel weiter.

Für die neue Spielzeit sei die Zielsetzung mehr Spiele zu gewinnen, "auch wenn das so einfach klingt", meinte der Keeper. "Ich glaube, wir können mit der Punkteausbeute, die wir letztes Jahr in der Bundesliga hatten, nicht zufrieden sein. Nuri möchte jetzt natürlich auch seine Spielphilosophie einbringen, hier und da vielleicht das eine oder andere anders machen."